Фернанду Сантуш возглавил «Бешикташ»

«Бешикташ» объявил о назначении Фернанду Сантуша на пост главного тренера клуба.

69-летний португалец подписал контракт до лета 2025 года.

В сентябре 2023-го Сантуш покинул пост главного тренера сборной Польши, которую возглавлял с января прошлого года. До этого он более 8 лет тренировал сборную Португалии, с которой выиграл чемпионат Европы 2016 года и Лигу наций-2018/2019.

«Бешикташ» после 18 туров набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.