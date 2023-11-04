Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:43

«Интер Майами» договорился о переходе Луиса Суареса

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Луис Суарес.
Фото Reuters

«Интер Майами» договорился о переходе нападающего «Гремио» Луиса Суареса. Как сообщает ESPN, стороны согласовали все детали сделки, которая будет официально оформлена в январе, когда форвард станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 36-летний уругваеец хочет играть в одной команде с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Ранее они вместе выступали за «Барселону».

В этом сезоне Суарес сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 16 голевых передач.

Златан Ибрагимович, Луис Суарес, Мохамед Салах. Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Луис Суарес
Футбол
ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Интер Майами
0
Читайте также
«Меня хейтят: «Какой Хабиб?» Но через два года я буду убийцей». Даня Милохин продолжает верить, что станет звездой ММА
Биография фигуриста Протопопова: великая карьера, побег из СССР и желание вернуться с прахом жены
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Правительство ввело особый порядок воинского учета для заключенных
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази после постов в поддержку Палестины
Новости
RSS RSS
Все новости