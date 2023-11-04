«Интер Майами» договорился о переходе Луиса Суареса

«Интер Майами» договорился о переходе нападающего «Гремио» Луиса Суареса. Как сообщает ESPN, стороны согласовали все детали сделки, которая будет официально оформлена в январе, когда форвард станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 36-летний уругваеец хочет играть в одной команде с Лионелем Месси, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом. Ранее они вместе выступали за «Барселону».

В этом сезоне Суарес сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 16 голевых передач.