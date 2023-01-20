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Сегодня, 13:50

Масалитин считает, что Баринов должен остаться в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о том, что футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейди в турецкий «Бешикташ».

«Баринов является игроком сборной, хорошо играет на своей позиции. Думаю, сейчас он должен остаться в «Локомотиве», помочь в сложное время. Если команда останется в РПЛ, то есть возможность рассмотреть вариант с «Бешикташем». Если предложение устраивает клуб и его, то надо попробовать», — приводит слова Масалитина «Газета.ru.».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/20/19532995.shtml

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24%

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ТМ 2.5

17%

1.90
Валерий Масалитин
Дмитрий Баринов
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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