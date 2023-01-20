Масалитин считает, что Баринов должен остаться в «Локомотиве»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новость о том, что футболист московского «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейди в турецкий «Бешикташ».

«Баринов является игроком сборной, хорошо играет на своей позиции. Думаю, сейчас он должен остаться в «Локомотиве», помочь в сложное время. Если команда останется в РПЛ, то есть возможность рассмотреть вариант с «Бешикташем». Если предложение устраивает клуб и его, то надо попробовать», — приводит слова Масалитина «Газета.ru.».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.