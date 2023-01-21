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Сегодня, 01:18

Мадуэке стал игроком «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нони Мадуэке.
Фото Global Look Press

«Челси» объявил о переходе из ПСВ полузащитника Нони Мадуэке. 20-летней англичанин подписал контракт на 7,5 лет с опцией продления.

«Я очень рад подписать контракт с одним из лучших клубов мира. Вернуться в Англию и играть в премьер-лиге — это мечта для меня и моей семьи, и мне не терпится начать. Я взволнован тем, что ждет нас в будущем, видением будущего владельца и тем, что я работаю в таком клубе и побеждаю на самом высоком уровне», — отметил новичок.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В этом сезоне Мадуэке сыграл в 8 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

Футбол
ФК ПСВ
ФК Челси
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