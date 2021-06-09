Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Марсель» объявил о трансфере защитника сборной Бразилии

19:04
Теги:

Защитник «Фламенго» Жерсон продолжит карьеру во Франции. «Марсель» объявил о договоренности по трансферу 24-летнего игрока сборной Бразилии.

Ранее появилась информация, что «Марсель» готов заплатить 23 миллиона евро, не считая бонусов. В переходе был заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Соки холодного отжима изменили жизнь чемпиона UFC. Он делает их из выжималки за $ 30 000 — так больше витаминов
Блогера Дмитрия Ларина задержали в Петербурге
Озлобленный рождением дочерей муж сбросил жену и детей в колодец
Блогер Хованский признал вину по делу о терроризме и принес извинения

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд