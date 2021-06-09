«Марсель» объявил о трансфере защитника сборной Бразилии
19:04
Защитник «Фламенго» Жерсон продолжит карьеру во Франции. «Марсель» объявил о договоренности по трансферу 24-летнего игрока сборной Бразилии.
Ранее появилась информация, что «Марсель» готов заплатить 23 миллиона евро, не считая бонусов. В переходе был заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.
В этом сезоне Жерсон сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.
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