Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в «Арсенал», сообщает Sport.es. Туринский клуб предложит 30-летнего хавбека «канонирам» в рамках сделки по защитнику Эктору Бельерину.

Аарон Рэмзи перебрался в «Ювентус» в 2019 году. В туринский клуб валлийский футболист перебирался на правах свободного агента после одиннадцати лет в «Арсенале».

В настоящий момент Аарон Рэмзи находится в расположении сборной Уэльса и готовится к чемпионату Европы.