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Аарон Рэмзи может вернуться в «Арсенал»

18:28
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи может вернуться в «Арсенал», сообщает Sport.es. Туринский клуб предложит 30-летнего хавбека «канонирам» в рамках сделки по защитнику Эктору Бельерину.

Аарон Рэмзи перебрался в «Ювентус» в 2019 году. В туринский клуб валлийский футболист перебирался на правах свободного агента после одиннадцати лет в «Арсенале».

В настоящий момент Аарон Рэмзи находится в расположении сборной Уэльса и готовится к чемпионату Европы.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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Иван Шитик все материалы автора
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