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«Марсель» хочет приобрести защитника сборной Бразилии Жерсона

00:31
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Защитник «Фламенго» Жерсон может продолжить карьеру во Франции. По информации Goal, «Марсель» сделал предложение по 23-летнему игроку сборной Бразилии. Французский клуб готов заплатить 23 миллиона евро, не считая бонусов.

В переходе игрока заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

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