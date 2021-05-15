«Марсель» хочет приобрести защитника сборной Бразилии Жерсона

Защитник «Фламенго» Жерсон может продолжить карьеру во Франции. По информации Goal, «Марсель» сделал предложение по 23-летнему игроку сборной Бразилии. Французский клуб готов заплатить 23 миллиона евро, не считая бонусов.

В переходе игрока заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

В этом сезоне Жерсон сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.