Терри возмущен переходом Рюдигера в «Реал»
Бывший защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на переход защитника клуба Антонио Рюдигера в «Реал».
«Как мы могли дать ему уйти?» — отреагировал Терри на пост Sky Sports в соцсети.
Ранее сообщалось, что Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании сезона.
29-летний немец будет получать 9-10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составит 400 миллионов евро. Помимо этого, защитник получит подписной бонус.
Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».
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