Терри возмущен переходом Рюдигера в «Реал»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на переход защитника клуба Антонио Рюдигера в «Реал».

«Как мы могли дать ему уйти?» — отреагировал Терри на пост Sky Sports в соцсети.

Ранее сообщалось, что Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании сезона.

29-летний немец будет получать 9-10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составит 400 миллионов евро. Помимо этого, защитник получит подписной бонус.

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».