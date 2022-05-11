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Сегодня, 20:31

Терри возмущен переходом Рюдигера в «Реал»

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Бывший защитник «Челси» Джон Терри отреагировал на переход защитника клуба Антонио Рюдигера в «Реал».

«Как мы могли дать ему уйти?» — отреагировал Терри на пост Sky Sports в соцсети.

Ранее сообщалось, что Рюдигер подпишет контракт с «Реалом» по окончании сезона.

29-летний немец будет получать 9-10 миллионов евро в год после уплаты налогов. Контракт рассчитан до 2026 года. Сумма отступных составит 400 миллионов евро. Помимо этого, защитник получит подписной бонус.

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 50 матчах за «Челси».

Антонио Рюдигер
Джон Терри
ФК Реал
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