Алексей Еременко: «Рома был близок к переходу в «Монако». «Барселона» тоже проявляла интерес»

Экс-полузащитник «Сатурна» и сборной Финляндии Алексей Еременко, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о младшем брате Романе, который в 2016 году был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

— Люди, знающие Романа, говорят о нем как об идеальном человеке. И вдруг — история с кокаином, двухлетняя дисквалификация...

— Это для всех стало шоком. Как раз в том матче Лиги чемпионов с «Байером», когда взяли допинг-пробу, брата в Леверкузене просматривали скауты «Монако». Ромка отыграл здорово, забил, да и вообще в тот момент был на пике.

— Это точно.

— С «Монако» все уже было горячо. Еще чуть-чуть — и могли бы подписать контракт. «Барселона» тоже проявляла к Роме серьезный интерес, я видел бумаги, которые это подтверждают. И тут такой удар! Вдвойне обидно.

— Как вы узнали о том, что он провалил допинг-тест?

— В тот день я из Лондона отправлялся в Сингапур. Прямо перед взлетом залез в интернет, прочитал новость, и все, телефон выключился. Следующие 13 часов оставался без связи, места себе не находил.

— Потом брата расспрашивали, что это было?

— Нет. Никогда к той истории не возвращались. Она Ромке неприятна. Зачем на больное давить?

— За два года дисквалификации депрессия часто на него накатывала?

— Да все было — депрессия, разочарование... И для Ромки, и для семьи это был очень трудный период. Никому такого не пожелаю. Но я не сомневался, что он вернется на поле. Во-первых, видел его настрой, как тренируется. Во-вторых, ему с телом повезло. Если ко мне лишние килограммы липнут, то брат может есть что угодно и не поправляется. Даже после травм быстро набирает форму.

— Что ответите Михаилу Грушевскому, который сказал про Романа: «У него была не одноразовая лажа или, простите за каламбур, дурь, а системная беда»?

— Люди часто что-то говорят, ориентируясь на слухи. Лично мне интереснее мнение не юмориста, а тренеров, которые с Ромой работали. Все отзываются о нем с уважением. А чтобы вы поняли, насколько он скромный человек, вот вам маленький факт — у брата до сих пор нет своей странички в соцсетях! И никогда не было! Таких футболистов в Европе, наверное, уже не осталось.