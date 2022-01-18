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Сегодня, 17:59

«Ювентус» провел переговоры с представителями Марсьяля

Тимур Ганеев
Корреспондент

«Ювентус» интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

По данным источника, в клубе связались с окружением игрока. Стороны обсуждают условия возможной сделки. Контактов с «МЮ» пока еще не было.

26-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил один мяч. Ранее сообщалось, что он хочет уйти из команды. Также была информация о конфликте с главным тренером Ральфом Рангником. Специалист выразил надежду, что этот вопрос улажен.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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