«Ювентус» провел переговоры с представителями Марсьяля

«Ювентус» интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

По данным источника, в клубе связались с окружением игрока. Стороны обсуждают условия возможной сделки. Контактов с «МЮ» пока еще не было.

26-летний футболист в текущем сезоне провел десять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил один мяч. Ранее сообщалось, что он хочет уйти из команды. Также была информация о конфликте с главным тренером Ральфом Рангником. Специалист выразил надежду, что этот вопрос улажен.