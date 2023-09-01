«Манчестер Юнайтед» договорился с «Фиорентиной» о переходе Амрабата

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы договорились об аренде 27-летнего марокканца до конца сезона. Футболист уже прошел первую часть медицинского обследования и готов вылетать в Манчестер для завершения сделки.

Амрабат выступает за «Фиорентину» с 2020 года. Он провел за флорентийцев 107 матчей, в которых отличился 1 голом и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его в 30 миллионов евро.