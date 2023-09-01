«Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» за Салаха 200 миллионов фунтов

«Аль-Иттихад» готовит «Ливерпулю» новое предложение по форварду Мохамеду Салаху, утверждает Sky Sports.

По информации источника, саудовский клуб готов предложить за 31-летнего египтянина 200 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось, что сам футболист сможет заработать 500-600 миллионов долларов за три года в «Аль-Иттихаде».

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

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