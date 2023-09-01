Салах может заработать 500-600 миллионов долларов за три года в Саудовской Аравии

Стали известны подробности предложения, которое «Аль-Иттихад» готов сделать форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, сообщает журналист Санти Уна.

По информации источника, саудовский клуб предлагает 31-летнему египтянину трехлетний контракт, по которому он сможет заработать 500-600 миллионов долларов. Салаху на три года предоставят имиджевые права для роли посла Саудовской Аравии.

Сообщается, что сам форвард примет предложение, если «Аль-Иттихад» сумеет договориться о его переходе с «Ливерпулем».

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 2 матча, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.