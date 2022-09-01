«Манчестер Сити» объявил о переходе защитника дортмундской «Боруссии» Аканджи
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи.
Сумма сделки по переходу 27-летнего швейцарца составила 17,5 миллиона евро. Срок соглашения рассчитан до 2027 года.
Аканджи выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2018 года. В составе немецкого клуба защитник стал обладателем Суперкубка Германии 2019 и обладателем Кубка страны-2020/21.
В прошедшем сезоне футболист провел 36 матчей за «Боруссию», в которых забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.
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