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Сегодня, 05:09

Форвард Санти Мина перешел в «Аль-Шабаб». Два года назад игрока хотел подписать «Локомотив»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сельта» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Санти Мины «Аль-Шабаб». Клуб из Саудовской Аравии арендовал игрока на один сезон.

Весной этого года 26-летний испанец был осужден за сексуальное насилие на 4 года. Однако была подана апелляция, которая пока не рассмотрена.

Два года назад Мина мог перебраться в чемпионат России. Игрок входил в шорт-лист «Локомотива», который летом 2020-го искал усиление атаки после продажи Алексея Миранчука в «Аталанту».

Санти Мина. Форварда «Сельты» могут посадить за сексуальное насилие. Два года назад он чуть не оказался в «Локо»
Санти Мина
ФК Сельта
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