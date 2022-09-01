Форвард Санти Мина перешел в «Аль-Шабаб». Два года назад игрока хотел подписать «Локомотив»

«Сельта» на официальном сайте объявила о переходе нападающего Санти Мины «Аль-Шабаб». Клуб из Саудовской Аравии арендовал игрока на один сезон.

Весной этого года 26-летний испанец был осужден за сексуальное насилие на 4 года. Однако была подана апелляция, которая пока не рассмотрена.

Два года назад Мина мог перебраться в чемпионат России. Игрок входил в шорт-лист «Локомотива», который летом 2020-го искал усиление атаки после продажи Алексея Миранчука в «Аталанту».