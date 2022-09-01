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Сегодня, 12:45

Трансфер Захаряна не заблокирован, «Челси» намерен закрыть сделку

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По информации «СЭ», со стороны Футбольной ассоциации Англии на данный момент нет никаких блокировок возможного трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

Переговоры продолжаются, сегодня состоится решающий раунд, стороны будут обсуждать варианты осуществления перехода. «Челси» не потерял интерес к российскому игроку, клуб намерен закрыть сделку сегодня.

25 августа «СЭ» стало известно, что лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

В текущем сезоне Захарян провел за клуб 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Арсен Захарян
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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25
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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