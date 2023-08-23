Ляпорт эмоционально попрощался с болельщиками «Манчестер Сити» перед трансфером в «Аль-Наср»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт опубликовал обращение к фанатам клуба в связи с предстоящим трансфером в «Аль-Наср».

29-летний испанец выложил в соцсетях видео с главными моментами своей карьеры в «Манчестер Сити».

«Это продолжалось пять с половиной незабываемых лет. Множество воспоминаний, которые я навсегда сохраню в своем сердце. Всегда легко думать о хорошем: трофеях, победах, голах, отборах и больших матчах в АПЛ. Но я буду помнить и плохое: травмы и выбывания из игры, поражения и ошибки, которые я допускал.

От трофеев до неудач, от побед до травм – все это было частью моего пути, и я благодарен абсолютно за каждый момент, который сформировал меня таким, какой я есть сегодня.

Для меня было честью и удовольствием носить эти цвета, и я надеюсь, что вы запомните меня за это. Еще раз спасибо за все. Желаю вам удачи в будущем и всегда буду следить за вами, ребята», – подписал видео Ляпорт.

Ранее сообщалось, что защитник подпишет с «Аль-Насром» контракт до 2026 года. Его зарплата составит примерно 25 миллионов евро в год.