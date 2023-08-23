«Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по Мбаппе в последние дни трансферного окна

«Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по нападающему Килиану Мбаппе, сообщает FootMercato.

По информации источника, мадридцы могут сделать предложение в последние дни трансферного окна.

Ранее Мбаппе вернулся в основной состав «ПСЖ». Он забил в ворота «Тулузы» (1:1) в первом матче после возвращения.

До этого руководство парижан отстраняло 24-летнего француза из-за отказа продлевать контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.