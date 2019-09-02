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Льоренте подписал контракт с «Наполи»

10:21
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Бывший форвард «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте перешел в «Наполи». Фото момента подписания контракта опубликовал в Twitter президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис. Футболист перешел на правах свободного агента.

34-летний испанец уже играл в Италии в составе «Ювентуса» с 2013 по 2015 год. Также в его карьере были «Атлетик»«Севилья» и «Суонси». В составе «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19 он провел 35 матчей и забил 8 голов.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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