Льоренте подписал контракт с «Наполи»

Бывший форвард «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте перешел в «Наполи». Фото момента подписания контракта опубликовал в Twitter президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис. Футболист перешел на правах свободного агента.

34-летний испанец уже играл в Италии в составе «Ювентуса» с 2013 по 2015 год. Также в его карьере были «Атлетик», «Севилья» и «Суонси». В составе «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19 он провел 35 матчей и забил 8 голов.

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