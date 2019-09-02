Льоренте подписал контракт с «Наполи»
Бывший форвард «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте перешел в «Наполи». Фото момента подписания контракта опубликовал в Twitter президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис. Футболист перешел на правах свободного агента.
Benvenuto Fernando ! #ADL pic.twitter.com/I41MXEy4ui— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 2, 2019
34-летний испанец уже играл в Италии в составе «Ювентуса» с 2013 по 2015 год. Также в его карьере были «Атлетик», «Севилья» и «Суонси». В составе «Тоттенхэма» в сезоне-2018/19 он провел 35 матчей и забил 8 голов.
Benvenuto @llorentefer19 🇪🇸— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 2, 2019
Il comunicato 👉 https://t.co/Vk95oKe2pp
💙 #ForzaNapoliSempre #weareallbrothers #onecityoneclubonepassion pic.twitter.com/YRDJeZS6OQ
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