«Локомотив» хочет заполучить игрока олимпийской сборной Франции

Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в России. Издание RMC Sport сообщает, что глава департамента спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник должен прибыть во Францию, чтобы провести встречу с игроком олимпийской сборной Франции.

Российский клуб уже сделал официальное предложение по 20-летнему игроку. «Локомотив» перебил сумму, предложенную ранее «Ниццей». Однако самому футболисту хотелось бы остаться на родине и перейти в стан «орлят».

«Кан» готов продавать Бека-Бека «Локомотиву», так как красно-зеленые предложили больше денег. За ситуацией также следит «Атлетико».

В прошлом сезоне Бека-Бека сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и получил 9 желтых карточек. На Олимпийских играх в Токио он принял участие в трех встречах.