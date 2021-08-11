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«Локомотив» хочет заполучить игрока олимпийской сборной Франции

02:00
Алексис Бека-Бека (слева). Фото Getty Images
Алексис Бека-Бека (слева). Фото Getty Images
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Полузащитник «Кана» Алексис Бека-Бека может продолжить карьеру в России. Издание RMC Sport сообщает, что глава департамента спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник должен прибыть во Францию, чтобы провести встречу с игроком олимпийской сборной Франции.

Российский клуб уже сделал официальное предложение по 20-летнему игроку. «Локомотив» перебил сумму, предложенную ранее «Ниццей». Однако самому футболисту хотелось бы остаться на родине и перейти в стан «орлят».

«Кан» готов продавать Бека-Бека «Локомотиву», так как красно-зеленые предложили больше денег. За ситуацией также следит «Атлетико».

В прошлом сезоне Бека-Бека сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и получил 9 желтых карточек. На Олимпийских играх в Токио он принял участие в трех встречах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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