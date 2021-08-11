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«Интер» предложил Онане контракт до 2025 года

08:12
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Вратарь «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 25-летнего камерунца претендует «Интер», который предложил игроку контракт до 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к Онане со стороны «Лиона».

Онана с февраля этого года отбывает 12-месячную дисквалификацию за употребление допинга — фуросемида.

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Сергей Разин все материалы автора

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