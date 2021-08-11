«Интер» предложил Онане контракт до 2025 года
08:12
Вратарь «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 25-летнего камерунца претендует «Интер», который предложил игроку контракт до 2025 года. Ранее сообщалось об интересе к Онане со стороны «Лиона».
Онана с февраля этого года отбывает 12-месячную дисквалификацию за употребление допинга — фуросемида.
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