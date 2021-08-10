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«Айнтрахт» арендовал Хауге у «Милана»

11:39
Йенс Хауге. Фото ФК «Айнтрахт»
Йенс Хауге. Фото ФК «Айнтрахт»
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Полузащитник «Милана» Йенс Хауге подписал контракт с «Айнтрахтом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним норвежцем рассчитано до конца сезона-2021/22. Немецкий клуб имеет право выкупить игрока по окончании аренды.

Ранее сообщалось, что «Милан» намерен продать Хауге, чтобы освободить средства для покупки Николы Влашича у ЦСКА.

В прошлом сезоне Хауге провел 28 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и сделав три голевые передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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