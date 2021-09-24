«Ливерпуль» интересуется Асенсио
10:53
Форвард «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.Net.
По сведениям источника, 25-летним испанцем интересуется «Ливерпуль». Сам игрок недоволен своим положением в мадридском клубе. При этом в последнем матче Асенсио оформил хет-трик в игре с «Мальоркой».
В текущем сезоне Асенсио провел 6 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.
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