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«Ливерпуль» интересуется Асенсио

10:53

Форвард «Реала» Марко Асенсио может продолжить карьеру в Англии, сообщает Fichajes.Net.

По сведениям источника, 25-летним испанцем интересуется «Ливерпуль». Сам игрок недоволен своим положением в мадридском клубе. При этом в последнем матче Асенсио оформил хет-трик в игре с «Мальоркой».

В текущем сезоне Асенсио провел 6 матчей, в которых забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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