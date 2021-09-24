«Тоттенхэм» готов обменять Ндомбеле на Марсьяля
12:57
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает Express.
По сведениям источника, на 25-летнего француза претендует «Тоттенхэм». Лондонский клуб готов обменять игрока на полузащитника Танги Ндомбеле. Сам форвард хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.
В минувшем сезоне Марсьяль провел 36 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 9 результативных передач.
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