«Боруссия» может приобрести Кьезу в случае ухода Холанна
10:03
Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза, арендованный у «Фиорентины», может продолжить карьеру в Германии, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, на 23-летнего итальянца претендует дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб рассматривает Кьезу в качестве замены Эрлину Холанну, если тот покинет команду в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Кьеза провел 46 матчей за «Ювентус», забив 15 голов и сделав 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.
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