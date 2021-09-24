«Боруссия» может приобрести Кьезу в случае ухода Холанна

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза, арендованный у «Фиорентины», может продолжить карьеру в Германии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 23-летнего итальянца претендует дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб рассматривает Кьезу в качестве замены Эрлину Холанну, если тот покинет команду в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Кьеза провел 46 матчей за «Ювентус», забив 15 голов и сделав 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.