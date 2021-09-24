Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Боруссия» может приобрести Кьезу в случае ухода Холанна

10:03
Теги:

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза, арендованный у «Фиорентины», может продолжить карьеру в Германии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, на 23-летнего итальянца претендует дортмундская «Боруссия». Немецкий клуб рассматривает Кьезу в качестве замены Эрлину Холанну, если тот покинет команду в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Кьеза провел 46 матчей за «Ювентус», забив 15 голов и сделав 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 млн евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Кондратюк на грани вылета с олимпийской квоты. Федерация совершила ошибку?
На драфте выше него не выбирали ни одного русского защитника. В НХЛ его курировал Назаров, а в клубе Капризова он стал рекордсменом
Трусова не нашла триксель и снялась с Кубка России. Туктамышева не справилась с головой
Цзю оценил шансы Усика в поединке с Джошуа
Дичь с презентации «Матч ТВ». Вспомнили скандальное видео с Дзюбой, подкололи Okko, приплели Зарему
vs
0
Офсайд