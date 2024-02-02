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Сегодня, 00:32

«Лион» арендовал полузащитника «Ноттингем Форест» Мангаля

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Орель Мангаля.
Фото ФК «Лион»

Хавбек «Ноттингем Форест» Орель Мангаля на правах аренды перешел в «Лион», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до лета этого года. «Лион» заплатил за аренду 11,7 миллиона евро и сможет выкупить 25-летнего бельгийца за 17,5 миллионов.

Мангаля выступал за «Ноттингем Форест» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «лесников» 22 матча во всех турнирах, отличившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее Мангаля играл за «Штутгарт», «Гамбург» и молодежные команды дортмундской «Боруссии» и «Андерлехта». На его счету 12 матчей за сборную Бельгии.

Футбол
ФК Лион
ФК Ноттингем Форест
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