«Лион» арендовал полузащитника «Ноттингем Форест» Мангаля

Хавбек «Ноттингем Форест» Орель Мангаля на правах аренды перешел в «Лион», сообщается на официальном сайте французского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до лета этого года. «Лион» заплатил за аренду 11,7 миллиона евро и сможет выкупить 25-летнего бельгийца за 17,5 миллионов.

Мангаля выступал за «Ноттингем Форест» с лета 2022 года. В текущем сезоне он провел за «лесников» 22 матча во всех турнирах, отличившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Ранее Мангаля играл за «Штутгарт», «Гамбург» и молодежные команды дортмундской «Боруссии» и «Андерлехта». На его счету 12 матчей за сборную Бельгии.