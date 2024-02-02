Карамо вернулся во Францию. «Монпелье» арендовал форварда у «Торино»

Нападающий «Торино» Янн Карамо продолжит карьеру во Франции. «Монпелье» арендовал 25-летнего француза до конца сезона. За новую команду он будет выступать под номером 23.

«Я очень рада перейти в «Монпелье». Сегодня мне удалось встретиться со многими людьми, и все приветствовали меня с улыбкой, здесь действительно семейная атмосфера, которую я очень ценю. Рад вернуться во Францию и знаю, что это порадует моих близких. Мои цели просты: прежде всего играть, получать удовольствие от игры, забивать голы и делать результативные передачи», — сказал Карамо после перехода.

В этом сезоне Карамо сыграл в 11 матчах во всех турнирах, но не отметился результативными передачами.

Ранее форвард уже играл во Франции за «Бордо» и «Кан». С 2017 года он выступает в Италии за «Интер», «Парму» и «Торино».