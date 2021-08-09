«Лестер» намерен приобрести Вестергора после травмы Фофаны

Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает Talksport.

По сведениям источника, на 29-летнего датчанина претендует «Лестер», который потерял Уэсли Фофану на долгий срок из-за тяжелой травмы.

В минувшем сезоне Вестергор провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и заработал одну желтую карточку. На Евро-2020 защитник провел шесть матчей в составе сборной Дании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.