«Лестер» намерен приобрести Вестергора после травмы Фофаны
06:53
Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает Talksport.
По сведениям источника, на 29-летнего датчанина претендует «Лестер», который потерял Уэсли Фофану на долгий срок из-за тяжелой травмы.
В минувшем сезоне Вестергор провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил три гола и заработал одну желтую карточку. На Евро-2020 защитник провел шесть матчей в составе сборной Дании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.
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