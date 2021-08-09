«Вест Хэм» может подписать Ориги
07:28
Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ, сообщает Football Insider.
По сведениям источника, 26-летним бельгийцем интересуется «Вест Хэм». «Ливерпуль» готов продать игрока за 17-24 млн евро.
В минувшем сезоне Ориги провел 17 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.
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