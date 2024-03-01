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Сегодня, 13:47

L'Equipe: Рамос помогает Мбаппе с переездом в Мадрид

Руслан Минаев
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Серхио Рамос и Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Защитник «Севильи» Серхио Рамос помогает нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе с возможным переездом в Мадрид, сообщает L'Equipe.

По данным источника, экс-защитник парижан владеет несколькими домами в столице Испании и готов продать французу один из них.

28 февраля Relevo сообщал, что мать Мбаппе Файза Ламари провела последние дни в Мадриде, согласовывая сделку с «Реалом». Среди прочего, решала вопросы с жильем.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», забил 32 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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