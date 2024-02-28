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28 февраля, 23:54

Relevo: мать Мбаппе провела последние дни в Мадриде, согласовывая сделку с «Реалом»

Relevo: мать Мбаппе прибыла в Мадрид для согласования сделки с «Реалом»
Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Мать и агент нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе Файза Ламари последние несколько дней провела в Мадриде, сообщает Relevo.

Отмечается, что она общалась с «Реалом» о деталях контракта француза. По данным источника, переход игрока в испанский клуб уже согласован. Ламари, среди прочего, решала вопросы с жильем в Мадриде.

Сам Мбаппе 27 февраля посетил официальный ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном и эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани в Елисейском дворце.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», забил 32 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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