«Барселона» зимой отклонила два предложения «Баварии» по Араухо

«Бавария» зимой дважды пыталась оформить переход защитника «Барселоны» Рональда Араухо, сообщает Mundo Deportivo.

Мюнхенцы собирались выкупить контракт 24-летнего уругвайца за 70 миллионов евро плюс 20 миллионов бонусами, но каталонцы ответили отказом. Далее последовало предложение в 80 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами. Однако и его «Барселона» отклонила. В переговорах участвовал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Контракт Араухо с «Барселоной» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне защитник провел за «блаугранас» 28 матчей и забил 1 гол.