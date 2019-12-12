Лэмпард получит 150 миллионов фунтов на усиление состава: Чалов в списке целей

Форвард ЦСКА Федор Чалов зимой может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает The Guardian. По информации СМИ, 21-летний российский нападающий попал в список потенциальных новичков «Челси».

Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард получит 150 миллионов фунтов стерлингов на усиление состава в зимнее трансферное окно. В «Челси» также следят за: Джейдоном Санчо (дортмундская «Боруссия»), Тимо Вернером («Лейпциг»), Вильфридом Заа («Кристал Пэлас»), Муссой Дембеле («Лион»).

На счету Чалова в нынешнем сезоне 26 матчей за ЦСКА, 6 голов и 5 результативных передач. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022-го. Портал transfermarkt.de оценивает россиянина в 16 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил «Челси» регистрировать новых игроков в январе 2020 года.

«Челси» может начинать переговоры по Чалову. Клубу Абрамовича разрешили заявлять новичков // «Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру