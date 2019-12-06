«Челси» рассматривает Чалова в качестве замены Жиру

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Англии, утверждает goal.com. По информации СМИ, «Челси» видит в 21-летнем российском футболисте замену для форварда Оливье Жиру, который может покинуть лондонскую команду в зимнее трансферное окно.

Жиру может сменить клуб из-за отсутствия игровой практики перед чемпионатом Европы-2020. В текущем сезоне француз провел 7 игр за «синих» и забил один гол. Контракт 33-летнего футболиста с «Челси» действует до 30 июня 2020 года.

На счету Чалова в нынешнем сезоне 25 матчей за ЦСКА, 6 голов и 5 результативных передач. Его контракт с москвичами действует до 30 июня 2022-го. Портал transfermarkt.de оценивает россиянина в 16 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил «Челси» регистрировать новых игроков в январе 2020 года.

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