Спортивный арбитражный суд разрешил «Челси» приобретать игроков

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по апелляции «Челси», информирует официальный сайт организации.

Клубу сократили длительность запрета на регистрацию новых игроков вдвое — теперь он составляет один трансферный период, который уже прошел летом 2019 года.

Также сокращена вдвое сумма штрафа. Теперь она составляет 273,5 тысячи евро.

Ранее «синим» запретили регистрировать новых футболистов сроком на один год за нарушение правил подписания молодых игроков. В частности, клубу поставили в вину влияние третьих лиц на игроков, что запрещено регламентом.