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Сегодня, 03:17

«Лацио» объявил о переходе Гендузи

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лацио» объявил на официальном сайте о договоренности с «Марселем» по переходу полузащитника Маттео Гендузи. 24-летний француз в среду прилетел в Рим и успешном прошел медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что «Лацио» выплатит 1 миллион евро за аренду игрока, а также будет обязан выкупить футболиста до следующего лета за 12 миллионов евро. Также «Марсель» может получить еще 5 миллионов евро в видео бонусов и 10 процентов от суммы после последующей продажи игрока.

Гендузи выступает за «Марсель» с 2021 года. В прошлом сезоне футболист сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Лацио
ФК Марсель
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