«Лион» арендовал у своего фарм-клуба 19-летнего нападающего сборной Ганы Нуама

«Лион» на официальном сайте объявил о переходе из РВДМ нападающего Эрнеста Нуама. «Ткачи» арендовали 19-летнего игрока сборной Ганы, которого бельгийский клуб купил у «Норшелланна» за день до этого.

У клубом «Лион» и РВДМ один владелец, которым является американский бизнесмен Джон Текстер.

Наума играл за основную команду «Норшелланна» с прошлого сезона. В общей сложности на его счету 20 голов и 5 результативных передач в 49 матчах за датский клуб.