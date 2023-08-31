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Сегодня, 04:16

«Лион» арендовал у своего фарм-клуба 19-летнего нападающего сборной Ганы Нуама

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Лион» на официальном сайте объявил о переходе из РВДМ нападающего Эрнеста Нуама. «Ткачи» арендовали 19-летнего игрока сборной Ганы, которого бельгийский клуб купил у «Норшелланна» за день до этого.

У клубом «Лион» и РВДМ один владелец, которым является американский бизнесмен Джон Текстер.

Наума играл за основную команду «Норшелланна» с прошлого сезона. В общей сложности на его счету 20 голов и 5 результативных передач в 49 матчах за датский клуб.

Футбол
ФК Лион
ФК Норшелланн
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