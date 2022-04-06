Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 17:58

Аллан может перейти в «Лацио». На переходе настаивает Сарри

Маурицио Сарри хочет подписать полузащитника «Эвертона» Аллана
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Эвертона» Аллан может перейти в «Лацио, сообщает Il Corriere dello Sport. По данным источника, на переходе настаивает главный тренер римлян Маурицио Сарри.

63-летний специалист встречался с президентом «Лацио» Клаудио Лотито, чтобы обсудить возможность подписания 31-летнего бразильца.

Аллан играл под руководством Сарри за «Наполи» с 2015 по 2018 год.

Контракт хавбека с «Эвертоном» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Аллана в 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 футболист сыграл за мерсисайдцев 26 матчей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://football-italia.net/sarri-meets-lotito-and-asks-for-evertons-allan/
Футбол
ФК Лацио
ФК Эвертон
Маурицио Сарри
серия А
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший футболист «Ливерпуля» Барнс рассказал, почему Райс идеально подходит клубу

«Барселоне» больше не интересен Рюдигер. Каталонцы договорились о продлении с Араухо
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости