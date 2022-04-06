Аллан может перейти в «Лацио». На переходе настаивает Сарри
Маурицио Сарри хочет подписать полузащитника «Эвертона» Аллана
Полузащитник «Эвертона» Аллан может перейти в «Лацио, сообщает Il Corriere dello Sport. По данным источника, на переходе настаивает главный тренер римлян Маурицио Сарри.
63-летний специалист встречался с президентом «Лацио» Клаудио Лотито, чтобы обсудить возможность подписания 31-летнего бразильца.
Аллан играл под руководством Сарри за «Наполи» с 2015 по 2018 год.
Контракт хавбека с «Эвертоном» истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Аллана в 18 миллионов евро. В сезоне-2021/22 футболист сыграл за мерсисайдцев 26 матчей и отдал три результативные передачи.
Новости