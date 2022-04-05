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Сегодня, 20:29

Бывший футболист «Ливерпуля» Барнс рассказал, почему Райс идеально подходит клубу

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Экс-игрок «Ливерпуля» Джон Барнс поделился мыслями о полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе. Барнс считает, что игрок сборной Англии идеально подходит мерсисайдцам.

«Райс трудолюбивый, сильный игрок полузащиты. Он может отбирать мяч, хорошо защищаться, ломать игру соперника — это то, что нужно «Ливерпулю».

Райс может прикрыть крайних защитников, если они будут подниматься. Поэтому он отлично подойдет «Ливерпулю», — цитирует Барнса Liverpool Echo.

Контракт Райса с «молотобойцами» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 75 миллионов евро. В текущем сезоне Райс сыграл за «Вест Хэм» 39 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/liverpool-told-150m-rated-midfielder-23604306
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