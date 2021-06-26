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«ЛА Гэлакси» ведут переговоры с Бэйлом

07:43
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Форвард «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летним валлийцем интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси», который уже начал переговоры с игроком. Сообщается, что футболист не входит в планы Карло Анчелотти в «Реале».

В минувшем сезоне Бэйл был арендован «Тоттенхэмом». В 34 матчах за английский клуб форвард забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

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