«ЛА Гэлакси» ведут переговоры с Бэйлом

Форвард «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в МЛС, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летним валлийцем интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси», который уже начал переговоры с игроком. Сообщается, что футболист не входит в планы Карло Анчелотти в «Реале».

В минувшем сезоне Бэйл был арендован «Тоттенхэмом». В 34 матчах за английский клуб форвард забил 16 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.