Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Лацио» может обменять Милинковича-Савича на Артура

09:10
Теги:

Полузащитник «Ювентуса» Артур может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Il Bianconero.

По сведениям источника, главный тренер римского клуба Маурицио Сарри хочет видеть 24-летнего бразильца в своей команде. Сообщается, что «Лацио» может предложить взамен полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

В минувшем сезоне Артур провел 32 матча за «Ювентус», в которых забил один гол. На счету 26-летнего серба 8 голов и 11 передач в 41 матче.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола
19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Витория заявил, что доволен своей первой неделей в «Спартаке»
«Если у Родниной или Фетисова обнаружат двойное гражданство, им придется сдать мандат»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
vs
1
Офсайд