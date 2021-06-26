«Лацио» может обменять Милинковича-Савича на Артура

Полузащитник «Ювентуса» Артур может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Il Bianconero.

По сведениям источника, главный тренер римского клуба Маурицио Сарри хочет видеть 24-летнего бразильца в своей команде. Сообщается, что «Лацио» может предложить взамен полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

В минувшем сезоне Артур провел 32 матча за «Ювентус», в которых забил один гол. На счету 26-летнего серба 8 голов и 11 передач в 41 матче.