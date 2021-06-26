Хоакин Корреа может сменить «Лацио» на «ПСЖ»

Нападающий «Лацио» Хоакин Корреа намерен покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает на своем сайте журналист Альфредо Педулла.

По информация источника, на 26-летнего аргентинца претендует «ПСЖ». У агента игрока Алессандро Луччи хорошие рабочие отношения со спортивным директором парижского клуба Леонардо.

Римский клуб хочет получить за игрока 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Корреа провел 38 матчей за «Лацио», в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.