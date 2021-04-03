Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

Кварацхелия может перейти из «Рубина» в «Баварию»

00:55
Хвича Кварацхелия. Фото Instagram
Хвича Кварацхелия. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Express.de, «Бавария» заинтересована в подписании 20-летнего игрока сборной Грузии в летнее трансферное окно.

Нынешний контракт Кварацхелии рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В этом сезоне грузинский хавбек сыграл в 20 матчах РПЛ, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...