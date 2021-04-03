Кварацхелия может перейти из «Рубина» в «Баварию»
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Express.de, «Бавария» заинтересована в подписании 20-летнего игрока сборной Грузии в летнее трансферное окно.
Нынешний контракт Кварацхелии рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
В этом сезоне грузинский хавбек сыграл в 20 матчах РПЛ, забил 3 гола и сделал 8 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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