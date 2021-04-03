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Андреа Белотти может перейти в «Челси»

02:19
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Нападающий «Торино» Андреа Белотти может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает Corriere Granata, «Челси» заинтересован в приобретении 27-летнего итальянца.

В этом сезоне Белотти сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.

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