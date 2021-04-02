«Барселона» может отказаться от трансфера Вайналдума из-за финансовых трудностей
«Барселона» может отказаться от подписания контракта с полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдумом, сообщает Sky Sports.
По информации СМИ, «Барселона» находится в сложной финансовой ситуации и из-за этого от трансфера 30-летнего голландца придется отказаться. Руководство клуба обсуждает с главным тренером Роналдом Куманом возможность перехода 18-летнего полузащитника Илайша Мориба в основной состав.
В текущем сезоне Мориба дебютировал в основе «Барселоны» и успел провести 5 матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал две результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11833/12263616/georginio-wijnaldum-barcelona-consider-making-ilaix-moriba-first-team-regular-over-signing-liverpool-midfielder
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