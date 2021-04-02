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«Барселона» может отказаться от трансфера Вайналдума из-за финансовых трудностей

19:52
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«Барселона» может отказаться от подписания контракта с полузащитником «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдумом, сообщает Sky Sports.

По информации СМИ, «Барселона» находится в сложной финансовой ситуации и из-за этого от трансфера 30-летнего голландца придется отказаться. Руководство клуба обсуждает с главным тренером Роналдом Куманом возможность перехода 18-летнего полузащитника Илайша Мориба в основной состав.

В текущем сезоне Мориба дебютировал в основе «Барселоны» и успел провести 5 матчей в чемпионате Испании, в которых забил один гол и сделал две результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11833/12263616/georginio-wijnaldum-barcelona-consider-making-ilaix-moriba-first-team-regular-over-signing-liverpool-midfielder

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