«Арсенал» хочет подписать игрока сборной Швейцарии

Нападающий «Лилля» Эдон Жегрова может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает в Twitter журналист Арлинд Садику, «Арсенал» сделал официальное предложение по 23-летнему швейцарцу. Игрок впечатлил английский клуб своим выступлением в «Лилле» после перехода из «Базеля» в январе.

В прошедшем сезоне Жегрова сыграл в 12 матчах чемпионата Франции, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, в январе «Лилль» заплатил за Жегрову около 7 миллионов евро. С игроком был подписан контракт до 2026 года.