«Кротоне» подписал экс-защитника «Уфы» Неделчару
10:30
Защитник АЕКа Йонуц Неделчару подписал контракт с «Кротоне», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Соглашение с 25-летним румыном рассчитано на три года. Sportitalia сообщает, что клуб серии B заплатил за игрока 1 млн евро.
Неделчару с февраля 2018 по октябрь 2020 года выступал за «Уфу», после чего перешел в АЕК. В минувшем сезоне защитник провел 35 матчей за греческий клуб, забив один гол.
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