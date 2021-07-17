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«Кротоне» подписал экс-защитника «Уфы» Неделчару

10:30
Йонуц Неделчару. Фото ФК «Кротоне»
Йонуц Неделчару. Фото ФК «Кротоне»
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Защитник АЕКа Йонуц Неделчару подписал контракт с «Кротоне», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Соглашение с 25-летним румыном рассчитано на три года. Sportitalia сообщает, что клуб серии B заплатил за игрока 1 млн евро.

Неделчару с февраля 2018 по октябрь 2020 года выступал за «Уфу», после чего перешел в АЕК. В минувшем сезоне защитник провел 35 матчей за греческий клуб, забив один гол.

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Сергей Разин все материалы автора

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