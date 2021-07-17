«Брайтон» подписал вратаря Схерпена из «Аякса»
10:08
Вратарь «Аякса» Кьелл Схерпен подписал контракт с «Брайтоном», сообщается на официальном сайте английского клуба.
Клуб не раскрывает условий соглашения с 21-летним нидерландцем.
В минувшем сезоне Схерпен провел 4 матча за основной состав «Аякса», а также 15 матчей за молодежную команду амстердамцев.
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