Медосмотр Балло-Туре перед переходом из «Монако» в «Милан» сорвался

Медосмотр защитника «Монако» Фоде Балло-Туре перед переходом в «Милан» сорвался, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, ожидалось, что 24-летний француз пройдет медицинское обследование утром 17 июля, однако этого не произошло. Сообщается, что клубам еще нужно уладить некоторые детали соглашения.

В сезоне-2020/21 Балло-Туре провел 29 матчей за «Монако», отдав 5 результативных передач. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2023 года.