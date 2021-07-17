Медосмотр Балло-Туре перед переходом из «Монако» в «Милан» сорвался
11:40
Медосмотр защитника «Монако» Фоде Балло-Туре перед переходом в «Милан» сорвался, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, ожидалось, что 24-летний француз пройдет медицинское обследование утром 17 июля, однако этого не произошло. Сообщается, что клубам еще нужно уладить некоторые детали соглашения.
В сезоне-2020/21 Балло-Туре провел 29 матчей за «Монако», отдав 5 результативных передач. Его контракт с монегасками рассчитан до лета 2023 года.
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