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Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» и поприветствовал Рибери

09:16
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин посетил тренировку «Фиорентины» накануне подписания контракта с флорентийским клубом, сообщает пресс-служба «фиалок».

29-летний встретился с руководством клуба, а также тепло поприветствовал французского полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери.

В новом клубе Кокорин будет выступать по 91-м номером. Свой первый матч форвард может провести в пятницу в 20-м туре чемпионата Италии в гостях с «Торино».

На данный момент флорентийцы занимают 12-е место в серии А с 21 очком.

Ранее, 25 января Кокорин вместе с семьей прилетел в Рим, успешно прошел медицинское обследование и переехал во Флоренцию.

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей чемпионата России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» нападающий становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России. Также он выступал за «Динамо» и «Сочи». В составе национальной сборной России форвард провел 48 матчей и забил 12 мячей.

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